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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:36 ص

الإحصاء: تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر في تضخم نوفمبر وديسمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2420221

قالت سعاد مصطفى مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قرار وزير المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي لن يؤثر في معدل التضخم لشهري نوفمبر وديسمبر، متوقعه أن يتضح مدى على تأثيره معدل التضخم مطلع العام المقبل 2019.

وأوضحت في تصريح لـ"الدستور"، أن باحثي جهاز الإحصاء انتهوا من جمع متوسطات أسعار 1000 سلعة من جميع أنحاء الجمهورية عن شهر نوفمبر 2018 يوم 25 من الشهر الماضي، وبالتالي فإن بحث التضخم الذي سيتم الإعلان عن نتائجه يوم 10 من شهر ديسمبر الجاري لن يعكس أي زيادة جديدة ناتجة عن تحرير الدولار الجمركي.

وأشارت إلى أن قرار زيادة سعر الدولار الجمركي يتعلق بالسلع الكمالية مثل طعام القطط والسيارات المستوردة وغيرها من السلع ذات الأوزان المحدودة في سلة السلع، وبالتالي فإن تأثرها على زيادة المعدل العام للتضخم سيكون محدود ولن يتعد بأي حال من الأحوال 1%.

وأضافت أن معدل التضخم عن شهر ديسمبر أيضًا قد لا يسجل ارتفاعا بسبب الدولار الجمركي نتيجة وجود مخزون من البضائع المستوردة بالسعر القديم قبل إقرار الزيادة الجديدة، لافته إلى أن الزيادة الجديدة ستتضح مع بداية العام المقبل.

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