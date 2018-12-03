السعودية تستبعد عقود العمالة المنزلية من دائرة الاتجار بالبشر

أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عدة شروط بشأن إجراءات نقل الكفالة، وتوثيق العقود، واتفاق الأطراف، لاستبعاد عقود العمالة المنزلية من دائرة الاتجار بالبشر "استخدام شخص أو إلحاقه أو نقلة أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله".



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن هذه الشروط جاءت وفقا للتنسيق مع وزارتي العدل والعمل وهيئة حقوق الإنسان السعودية، وقد تم تحديد عقوبات للمخالف تصل إلي السجن أو الغرامة المالية التي تصل إلي مليون ريال.



يذكر أن وزارة القوى العاملة المصرية تمنع استقدام السيدات "آنسة.. متزوجة" للعمل داخل المنازل تحت أي مسمى "مربية أو مدرسة أو ممرضة خاصة أو عاملة نظافة....الخ".