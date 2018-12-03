5 ملايين إسترليني تمويل أوروبي لإنعاش الصيد باسكتلندا

يزود البرنامج الأوروبي للتمويل البحري ومصايد الأسماك قطاع الصيد في اسكتلندا بمبلغ حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني، وذلك ضمن سابع دفعة تمويل للمشروعات في هذا المجال للوصول إلى أسواق جديدة، وتحسين الجودة الشاملة للمنتجات الاسكتلندية، ولاسيما السلمون الشهير.



ورحب وزير الاقتصاد الريفي فيرجوس إوينج في اسكتلندا - وفقا لصحيفة (هيرالد) الاسكتلندية - بأحدث تمويل أوروبي، وقدره 8ر4 مليون إسترليني، قائلا "سيتم توفير نقود حيوية لقطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لتمويل 29 مشروعا عبر اسكتلندا".



وأشار إلى أنه تلك الأموال ستستخدم في تحسين الأمان من خلال تمويل منارات تحديد المواقع وقوارب النجاة للصيادين، وكذلك شراء معدات حديثة.

