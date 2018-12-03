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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:31 ص

"إعلام الإخوان" و"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" أبرز محاكمات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2420209

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها محاكمة 28 متهما في قضية إعلام الإخوان ومحاكمة 304 متهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد.


محاكمة 28 متهما في قضية إعلام الإخوان

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه فى غضون عامى 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه اسس جماعة المجلس المصرى للتغيير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصرى للتغيير عبر الـ " فيس بوك " وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبار ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارا كاذبة.


محاكمة المتهمين في "أحداث فض النهضة"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


محاكمة ٣٠٤ متهمين في "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة.. فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

اعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.

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