الرئيس النيجيري ينفي مزاعم وفاته ويؤكد أنه بخير

نفي الرئيس النيجيري محمد بخاري مزاعم قالت إنه توفي، وإن سودانيا شبيها له حل محله، ليخرج عن صمته إزاء شائعة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر.



وقال بخاري، في بيان رئاسي بالبريد الإلكتروني بعنوان "الرئيس بخاري يرد على مزاعم استنساخ": ""أؤكد لكم إنه أنا.. سأحتفل قريبا بعيد ميلادي السادس والسبعين وسأظل قويا".



ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأثنين عن الرئيس النيجيري قوله: "الكثير من الناس كانوا يتمنون موتي أثناء تدهور حالتي الصحية"، مضيفا أن من يروجون للشائعة "جهلة وليسوا متدينين".



وقضى بخاري، الذي يسعى لإعادة انتخابه في فبراير المقبل، خمسة أشهر في بريطانيا العام الماضي حيث كان يعالج من مرض لم يتم الكشف عنه.