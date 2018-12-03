القوى العاملة: تحويل 5.5 مليون جنيه مستحقات لـ 23 مصريا باليونان

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، في تحويل 267 ألفا و828 يورو" أي ما يعادل 5.5 مليون جنيه مصري تقريبا" من مستحقات الاشتراكات التأمينية لـ 23 مصريا، أحيلوا للمعاش وكانوا يعملون باليونان وتوفوا، وذلك إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر مستحقات الاشتراكات التأمينية لهم.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، إلى أن هذه المستحقات تم تحويلها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



وأوضح أنه سيتم إرسال بيان بأسماء المستفيدين والمبالغ الخاصة بكل حالة، فضلا عن صورة تحويل البنك من اليونان إلى هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية، وذلك للقيام بإعلان اسماء المستحقين أو الورثة لصرف مستحقاتهم بموجب بطاقة الرقم القومي أو إعلام الورثة.



وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي استطاع تحويل هذا المبلغ علي الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها اليونان.



وكلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي بأثينا بالمتابعة الدورية مع الجانب اليونانى لكافة مستحقات الحالات الحرجة وغيرها، ودراسة ومراجعة ملفاتهم تمهيدا لإجراء جدولة سداد مستحقاتهم، فضلا عن حل جميع القضايا والمشاكل العمالية للوقوف على المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.

