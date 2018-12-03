الإعلامى عادل حمودة يحتفل بتوقيع كتاب: "كلمة السر -الحرية" الأربعاء

يحتفل الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، بتوقيع مذكراته "كلمة السر - الحرية"، وذلك بعد غد الأربعاء، بأحد الفنادق في الساعة 7:30 مساءً، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية والوزراء ونجوم الفن والمجتمع.



كتاب "كلمة السر" هو الكتاب الأول من مذكرات عادل حمودة "٥٠ سنة في أفران الصحافة والسياسة"، ويكشف من خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي يتم سردها لأول مرة، لأنها مذكرات تحمل القليل من سيرتها لشخصيته ولكنها تحمل الكثير من سيرة الوطن الذي عاش فيه، ومن ثم فإنها تؤرخ أسرار وأحداث وشخصيات يكشفها للمرة الأولى والتى تحسم الكثير من الجدل الذى أُثير حولها.



يأتي ذلك بعد أيام من احتفال مهرجان "القاهرة السينمائي" في دورته الـ 40 بطرح كتاب "صلاح أبوسيف – مذكرات مجهولة" للكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، والذي تناول فيه مذكرات المخرج الراحل التى سجلها في محاورات كان قد أجراها معه، وتناول فيها أسرار تنشر لأول مرة فى رحلة "أبوسيف" مع السينما والحياة.