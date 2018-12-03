الأرصاد: طقس اليوم لطيف يصاحبه أمطار.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 21

شبين الكوم 13 21

طنطا 14 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 11 20

السلوم 11 20

سيوة 07 20

بورسعيد 16 22

دمياط 14 22

الزقازيق 13 23

الإسماعلية 10 22

السويس 11 22

العريش 11 22

رفح 12 21

رأس سدر 14 23

نخل 05 20

نويبع 18 24

طابا 14 21

كاترين 05 16

الطور 12 24

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 15 25

مرسى علم 16 23

الفيوم 13 22

بنى سويف 12 22

المنيا 08 21

أسيوط 09 19

سوهاج 09 22

قنا 10 23

الأقصر 10 24

أسوان 11 24

أبوسمبل 12 24

الوادي الجديد 10 23

شلاتين 19 24

أبورماد 20 24

رأس حدربة 20 23

حلايب 21 23