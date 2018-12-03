اليوم.. انطلاق حفل جوائز أفضل لاعب فى العالم "The Best"

تستضيف العاصمة الإنجليزية "لندن" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، بقاعة الحفلات الملكية، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهي المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها "لندن" حفل جوائز "The Best"، وستقوم قناة "أون سبورت" بنقل الحفل على الهواء مباشرة لكل الجماهير المصرية والعربية.



وتعد هذه النسخة الثالثة بعد فصل هذه الجائزة عن "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.



ويشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات يأتي على رأسها جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وخافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، وخوان بيتزي، المدير الفني لمنتخب السعودية، وسامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، وأحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية المعتزل، بجانب النجوم المرشحين لحصد جوائز "الفيفا" هذا العام.