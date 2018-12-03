القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
الكابتن
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:32 ص

اليوم.. انطلاق حفل جوائز أفضل لاعب فى العالم "The Best"

اليوم.. انطلاق حفل
اليوم.. انطلاق حفل جوائز أفضل لاعب فى العالم "The Best"
dostor.org/2420183

تستضيف العاصمة الإنجليزية "لندن" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، بقاعة الحفلات الملكية، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهي المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها "لندن" حفل جوائز "The Best"، وستقوم قناة "أون سبورت" بنقل الحفل على الهواء مباشرة لكل الجماهير المصرية والعربية.

وتعد هذه النسخة الثالثة بعد فصل هذه الجائزة عن "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

ويشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات يأتي على رأسها جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وخافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، وخوان بيتزي، المدير الفني لمنتخب السعودية، وسامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، وأحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية المعتزل، بجانب النجوم المرشحين لحصد جوائز "الفيفا" هذا العام.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

منذ حوالي 14 ساعة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف

منذ حوالي 16 ساعة

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

الآن

100 منحة دراسية لأبناء الشهداء بأكاديمية النقل البحرى

ترتيب الدورى الإسبانى بعد فوز برشلونة وتعادل إشبيلية

الليلة.. رانيا يوسف تكشف أسرار لأول مرة مع عمرو أديب

فيديو.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن ارتدائها الفستان الفاضح

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

مشاهد "خير وبركة" تكذّب هيفاء وهبي وتكشف حقيقة فستانها الفاضح

فيديو.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن ارتدائها الفستان الفاضح

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

مشاهد "خير وبركة" تكذّب هيفاء وهبي وتكشف حقيقة فستانها الفاضح

فيديو.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن ارتدائها الفستان الفاضح

كشكول

"القضية السكانية في مصر" على طاولة البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة.. 5 ديسمبر

15 فبراير.. الموعد النهائي لإرسال الأعمال الفنية بمسابقة جامعة طنطا للتصوير الفوتوغرافي للأسر الطلابية

مركز تعليم الكبار بتربية المنوفية تنظم لقاء طلابى

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ينظم ملتقي علمي في اليوم العالمي للايدز

توصيف المقررات والطرق الحديثة للتدريس محاضرتين بالعلوم الطبية بالمنوفية

الأمصار

"الأسيرالفلسطيني" يكشف للأمصار كواليس قانون إسرائيلي يمنع الأدوية عن غزة

السلطات الفرنسية تحصل على 776 صورة إباحية لنجل مؤسس الإخوان

"حماس" تجري اتصالاتها لإجهاض قرار أمريكي يدين الحركة

بيان مشترك من ولي العهد السعودي ورئيس موريتانيا

أزمة الأدوية تضرب إيران.. ومرضي الصرع مهددون بالموت

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

دراسة: الشوكولاتة تحمى من خطر الجلطات

من هو الصيدلي صاحب فكرة اختراع البيبسي كولا؟

تنامى ظاهرة الـ "تحرش الإلكترونى" فى فلسطين

مباريات
الصحة

"هدف غامض" في الدماغ يخلصنا من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎