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فن
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:00 ص

الموسيقار راجح داوود فى ضيافة "صاحبة السعادة".. اليوم

الموسيقار راجح داوود
الموسيقار راجح داوود
منار إبراهيم
dostor.org/2420179

يحل الموسيقار راجح داوود مساء اليوم الإثنين ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويتحدث "راجح" عن بداية مشواره الفني، وأسباب اتجاهه إلى الموسيقى، وعن تعاونه مع داوود عبد السيد في أفلام "الكيت كات" و"الصعاليك" و"أرض الخوف"، وكواليس صناعة الموسيقى التصويرية الخاصة بهم، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى، بجانب أداء موسيقى بعض الأفلام خلال الحلقة، منهم "رسائل البحر".

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