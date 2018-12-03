التحالف الدولى يستهدف قاتل الأمريكى "بيتر كاسيغ"

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أنّه استهدف في البادية السورية الأحد، إرهابيا بارزًا في تنظيم داعش ضالعًا في عملية إعدام العامل الإنساني الأمريكي بيتر كاسيغ.



وقال المتحدّث باسم التحالف الدولي الكولونيل شون راين، لوكالة فرانس برس، إنّ "قوات التحالف نفّذت ضربات دقيقة ضد عنصر بارز من تنظيم داعش ضالع في قتل كاسيغ".



وكان كاسيغ خطف في سوريا في 2013 وبث التنظيم الإرهابي شريط فيديو يصوّر إعدامه في نوفمبر 2014.



واستهدفت الضربات ذاتها وفق راين، عناصر آخرين من التنظيم إلى جانب أبو العمرين الذي كان "مرتبطًا ومشاركًا بشكل مباشر في إعدام العديد من السجناء" لدى التنظيم.



وأكّد المتحدّث أنّ "غارات التحالف تواصل شلّ قيادة التنظيم وسيطرته على أرض المعركة بينما نقضي على الشخصيات البارزة في صفوفهم".



وكان التنظيم الإرهابي نشر في 17 نوفمبر 2014 شريط فيديو ظهر فيه رجل ملثّم يرتدي ملابس سوداء، وهو يدل على رأس رجل ملقى عند قدميه، ويقول باللغة الإنجليزية "هذا هو بيتر إدوارد كاسيغ المواطن الأميركي".



وبيتر كاسيغ جندي أمريكي سابق قاتل في العراق، لكنّه ترك الجيش وقرّر تكريس حياته للعمل التطوّعي، فعمل في مستشفيات وعيادات في لبنان وتركيا تستقبل السوريين الذين فروا من بلادهم، بالإضافة إلى عمله في مناطق منكوبة في سوريا.



ويقول أصدقاء كاسيغ، إنّه اعتنق الإسلام واتّخذ لنفسه اسم عبد الرحمن. وخطف في أكتوبر 2013 بينما كان في مهمّة لنقل مساعدات إنسانية إلى سوريا.



ومنذ العام 2014، يوجّه التحالف ضربات تستهدف مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث تقلّصت مساحة سيطرة التنظيم الإرهابي إلى مناطق محدودة في البادية السورية، أبرزها في ريف حمص الشرقي وعلى الضفاف الشرقية لنهر الفرات.