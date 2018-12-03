رئيس نيجيريا ينفى وفاته أو استبداله بشخص يشبهه

نفى الرئيس النيجيري محمد بخاري، مزاعم قالت إنه توفي وإن سودانيا شبيها له حل محله ليخرج عن صمته إزاء شائعة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر.



وقضى "بخاري"، الذي يسعى لإعادة انتخابه خمسة أشهر في بريطانيا العام الماضي، حيث كان يعالج من مرض لم يتم الكشف عنه.



ومن بين الفرضيات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلها بعض ساسة المعارضة أن شبيها له من السودان يدعى جبريل حل محله.



ولم يتم تقديم دليل على ذلك لكن التسجيلات المصورة المتعلقة بهذه المزاعم لا تزال تبث آلاف المرات على "يوتيوب" و"فيس بوك".



وبسؤاله عن جبريل قال بخاري لنيجيريين في بولندا، حيث يحضر مؤتمرًا هناك "أؤكد لكم إنه أنا. سأحتفل قريبا بعيد ميلادي السادس والسبعين وسأظل قويًا".