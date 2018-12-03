مدحت صالح يضم أغنية "زى ما يتقال" لألبومه الجديد

يسجل المطرب مدحت صالح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، الذي أعلن عنه منذ فترة استعدادًا لطرحه خلال أسابيع قليلة.



وضم "مدحت" أغنية جديدة بعنوان "زى ما يتقال" إلى الألبوم، ومن المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدًا للألبوم، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان تامر على، توزيع الموسيقى أحمد وجيه.



يذكر أن مدحت صالح أعلن عن طرح ألبوم غنائى جديد قبل نهاية العام الجارى، والذى يعود به للساحة الغنائية بعد غياب استمر لأكثر من 3 سنوات، وكانت آخر ألبومات مدحت صالح حمل اسم "يديك ويدينا"، الذى طرح عام 2012.

