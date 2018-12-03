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عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:59 ص

موريتانيا: نؤيد موقف السعودية بشأن الحل السياسى فى اليمن

موريتانيا: نؤيد موقف
وكالات
dostor.org/2420170

أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تطابق وجهات النظر بين بلاده والسعودية بشأن ضرورة الحل السياسي للأزمة في اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن ولد الشيخ قوله، عقب مباحثاته مع نظيره السعودي عادل الجبير، خلال تواجد الأخير ضمن الوفد الرسمي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته لموريتانيا، إن بلاده تؤيد الموقف السعودي بإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأثنى وزير الخارجية الموريتاني على العلاقات الثنائية القوية التي تجمع موريتانيا والسعودية، معربًا عن تأييد بلاده للرياض والقرارات التي تتخذها في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد حضر مراسم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وذلك قبل أن يغادر نواكشوط متوجها إلى الجزائر.

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