بنحليب يتوج هدافًا لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

توج المغربي محمود بنحليب، لاعب الرجاء البيضاوي، هدافا لكأس الكونفيدرالية بـ12 هدفا، متفوقا على مهاجم فيتا كلوب، جان جاك ماكوسو، بفارق هدفين، بعدما سجل الأخير هدفا في المباراة النهائية.



وضم الرجاء لقب الهداف لخزانته، إضافة للقب المسابقة، محطما مجموعة من الأرقام، إذ أصبح أكثر الأندية التي تتوج في مسابقة أفريقية بـ34 هدفا، وأكثر الأندية المغربية انتصارا في مسابقة واحدة خارج ملعبه بـ5 انتصارات، كما أصبح بنحليب الهداف التاريخي للكرة المغربية في المسابقات الخارجية.



وينافس بنحليب على جائزة أفضل لاعب واعد بإفريقيا، كما يتواجد ضمن قائمة تضم 34 لاعبا للمنافسة على لقب أفضل لاعب إفريقي للسنة الحالية.