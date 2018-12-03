القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
منوعات
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:54 ص

دراسة: الشوكولاتة تحمى من خطر الجلطات

دراسة: الشوكولاتة
وكالات
dostor.org/2420167

كشفت دراسة حديثة، عن قدرة الشوكولاتة على الحماية من التعرض للإصابة بالجلطات، حال تناولها 3 مرات في الشهر.

وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الفائدة تنضم لدور الشوكولاتة في خفض ضغط الدم وتقوية الذاكرة وتحسين صحة الأمعاء.

وقال خبير التغذية بجامعة كوفنتري، دوين ميلور: "لطالما اعتبر الناس الشوكولاتة طعامًا يثير الإحساس بالذنب؛ لكنها في الواقع ليست طعامًا سيئًا، فهي تحتوي على سعرات حرارية عالية؛ لكنها أيضًا غنية بالزنك والماجنيسيوم والحديد".

وأضاف "ميلور"، أن رغم احتواء الشوكولاتة على دهون مشبعة، إلا أنها لا تُسبب أضرارًا كغيرها من الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة، كزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو رفع نسبة الكوليسترول.

وأوضح خبير التغذية، أن الفائدة المهمة للشوكولاتة مرتبطة بصحة القلب، كونها تحسن صحة الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكوليسترول.

وتأتي هذه الفائدة من تركيبات كيميائية موجودة في حبوب الكاكاو، تعرف بالـ "فلافانولات"، ومنها مركب "إيبيكاتيشين"، وهي نفس المادة الفعالة المفيدة للصحة الموجودة في الشاي الأخضر.

وأوضحت العديد من الدراسات السابقة أن الشوكولاتة مفيدة جدًا للجهاز الهضمي للإنسان، وتلعب دورًا مهمًا في تحسين المزاج، كونها تعمل على زيادة إفراز هرمون "سيروتونين"، وهو الهرمون المسؤول عن شعور الإنسان بالسعادة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أقل من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 4 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

المتهم بقتل رضيعه بـ«البوكس»: «كان بيصرخ ومش عايز يسكت»

مشروع واشنطن لإدانة «حماس»: على الحركة وقف العنف!

مصدر قضائي: إيطاليا قدمت طلبات غير قانونية فى قضية مقتل ريجينى.. والنيابة العامة رفضتها

الباز: وليد شرابي لم يخدم الإخوان مجانًا (فيديو)

ads
الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

فيديو.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن ارتدائها الفستان الفاضح

مشاهد "خير وبركة" تكذّب هيفاء وهبي وتكشف حقيقة فستانها الفاضح

أول تصريح لمحمود السلمي بعد انتقاله للأهلى (فيديو)

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

فيديو.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن ارتدائها الفستان الفاضح

مشاهد "خير وبركة" تكذّب هيفاء وهبي وتكشف حقيقة فستانها الفاضح

أول تصريح لمحمود السلمي بعد انتقاله للأهلى (فيديو)

كشكول

"القضية السكانية في مصر" على طاولة البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة.. 5 ديسمبر

15 فبراير.. الموعد النهائي لإرسال الأعمال الفنية بمسابقة جامعة طنطا للتصوير الفوتوغرافي للأسر الطلابية

مركز تعليم الكبار بتربية المنوفية تنظم لقاء طلابى

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ينظم ملتقي علمي في اليوم العالمي للايدز

توصيف المقررات والطرق الحديثة للتدريس محاضرتين بالعلوم الطبية بالمنوفية

الأمصار

"الأسيرالفلسطيني" يكشف للأمصار كواليس قانون إسرائيلي يمنع الأدوية عن غزة

السلطات الفرنسية تحصل على 776 صورة إباحية لنجل مؤسس الإخوان

"حماس" تجري اتصالاتها لإجهاض قرار أمريكي يدين الحركة

بيان مشترك من ولي العهد السعودي ورئيس موريتانيا

أزمة الأدوية تضرب إيران.. ومرضي الصرع مهددون بالموت

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

دراسة: الشوكولاتة تحمى من خطر الجلطات

من هو الصيدلي صاحب فكرة اختراع البيبسي كولا؟

تنامى ظاهرة الـ "تحرش الإلكترونى" فى فلسطين

الصحة

"هدف غامض" في الدماغ يخلصنا من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎