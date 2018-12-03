دراسة: الشوكولاتة تحمى من خطر الجلطات

كشفت دراسة حديثة، عن قدرة الشوكولاتة على الحماية من التعرض للإصابة بالجلطات، حال تناولها 3 مرات في الشهر.



وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الفائدة تنضم لدور الشوكولاتة في خفض ضغط الدم وتقوية الذاكرة وتحسين صحة الأمعاء.



وقال خبير التغذية بجامعة كوفنتري، دوين ميلور: "لطالما اعتبر الناس الشوكولاتة طعامًا يثير الإحساس بالذنب؛ لكنها في الواقع ليست طعامًا سيئًا، فهي تحتوي على سعرات حرارية عالية؛ لكنها أيضًا غنية بالزنك والماجنيسيوم والحديد".



وأضاف "ميلور"، أن رغم احتواء الشوكولاتة على دهون مشبعة، إلا أنها لا تُسبب أضرارًا كغيرها من الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة، كزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو رفع نسبة الكوليسترول.



وأوضح خبير التغذية، أن الفائدة المهمة للشوكولاتة مرتبطة بصحة القلب، كونها تحسن صحة الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكوليسترول.



وتأتي هذه الفائدة من تركيبات كيميائية موجودة في حبوب الكاكاو، تعرف بالـ "فلافانولات"، ومنها مركب "إيبيكاتيشين"، وهي نفس المادة الفعالة المفيدة للصحة الموجودة في الشاي الأخضر.



وأوضحت العديد من الدراسات السابقة أن الشوكولاتة مفيدة جدًا للجهاز الهضمي للإنسان، وتلعب دورًا مهمًا في تحسين المزاج، كونها تعمل على زيادة إفراز هرمون "سيروتونين"، وهو الهرمون المسؤول عن شعور الإنسان بالسعادة.