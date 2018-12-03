اليوم.. أحمد فهمى ضيف وفاء الكيلانى فى "تخاريف"

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني الفنان أحمد فهمي خلال حلقة اليوم الإثنين، في برنامج "تخاريف" الذي يذاع علي قناة mbc.



ويتحدث "فهمي" عن مشواره مع الفن، كما يروي تفاصيل خطوبته من الفنانة هنا الزاهد، وقصة حبهما، ويكشف أسرار وكواليس شهدتها أعماله.



يذكر أن البرنامج يخرجه حسين المنباوي، ولاقى أصداء قوية لدى المشاهدين في كل أنحاء العالم العربي بمجرد عرض حلقاته، وكان من ضمن ضيوفه أنغام، نانسي عجرم، حسن الرداد، وائل كفوري، أمير كرارة، إياد نصار، وحلقة "عم مجدي" وحلقة الطفلين محمود ويوسف، التي أحدثت ضجة كبيرة لاختلاف محتواها وتقديم مساعدات لهما من قبل إدارة القناة.