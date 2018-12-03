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عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:48 ص

إيران تخفض ميزانيتها العسكرية

إيران تخفض ميزانيتها
وكالات
dostor.org/2420157

قالت تقارير إيرانية، إن مجلس الوزراء في البلاد صوّت على خفض الموازنة المخصصة للتشكيلات والمؤسسات العسكرية بنسبة كبيرة قياسًا بالعام الماضي، مشيرة إلى أن الموازنة ستكون للعام المقبل 2019 نحو سبعة مليارات دولار.

وكانت الميزانية الإجمالية للمؤسسات العسكرية الإيرانية العام الماضي نحو 44 تريليون دولار، أي ما يعادل مع سعر الدولار الذي حدده البنك المركزي بنحو13.5 مليار دولار، ويأتي خفض الموازنة للمؤسسة العسكرية للعام المقبل على وقع عقوبات أمريكية شديدة ضد طهران بعد إنسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وهبوط أسعار النفط.

وقال المتحدث باسم البرلمان الإيراني بهروز نعمتي، في مداخلة مع التلفزيون الإيراني، مساء أمس الأحد، إن "الموازنة العام للبلاد للعام المقبل حددت سعر النفط بـ 54 دولار للبرميل الواحد، مع تحديد سعر صرف الدولار الواحد مقابل التومان بـ 570 ألف ريال".

من جانبه، انتقد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان حشمت الله فلاحت بشه، عدم اهتمام الحكومة الإيرانية بالموازنة العسكرية، مضيفًا أن "الموازنة لا تتفق مع مستوى ميزانية الدفاع مع مؤشرات البلاد الأمنية والدفاعية".

وأعرب فلاحت بشه عن قلقه في حال مرر مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مشروع الموازنة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، أمس الأحد، وقال "الأمر مثير للقلق"، لافتًا إلى أن "تخفيض حصة الإنفاق على الدفاع في ميزانية العام المقبل، يتعارض مع السياسات العامة للنظام والبرامج التي تضعها المؤسسات العسكرية".

وشدد على أن الميزانية الدفاعية واحدة من الركائز الأساسية في الموازنة وموضوع مهم جدًا للبلد.

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