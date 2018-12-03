ترتيب الدورى الإسبانى بعد فوز برشلونة وتعادل إشبيلية

فشل فريق إشبيلية، في استعادة قمة الدوري الإسباني لكرة القدم من برشلونة، بعد سقوطه في فخ التعادل مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة المحلية.



بذلك، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 27 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما ارتفع رصيد ألافيس إلى 24 نقطة في المركز الرابع.



كان نادي برشلونة قد حقق فوزًا مهمًا على منافسه فياريال أمس الأحد، بنتيجة 20، لينتزع صدارة ترتيب الدوري الإسباني.



واستعاد برشلونة توازنه بعدما خسر 34 أمام ريال بيتيس، ثم تعادل 11 مع أتلتيكو مدريد.



ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 28 نقطة في الصدارة.