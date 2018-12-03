100 منحة دراسية لأبناء الشهداء بأكاديمية النقل البحرى

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة كيلوباترا جروب، أمس الأحد، مذكرة تفاهم لتقديم 100 منحة دراسية لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بالأكاديمية.



وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء علي عادل عشماوى، مساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكى، الأمين المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور كمال حسن علي، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى.



ووقع علي مذكرة التفاهم من جانب الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية "طرف ثان"، بينما وقع علي المذكرة من جانب شركة كيلوباترا جروب رجل الأعمال المهندس محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوبترا جروب ورئيس مجلس الاعمال المصرى الأوروبى "طرف أول".



ويقوم الطرف الأول بموجب مذكرة التفاهم بتقديم عدد 100 منحة دراسية لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية وأي فئة أخرى يرى الطرف الأول إضافتها للدراسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مختلف تخصصاتها، ويقوم الطرف الثاني (الأكاديمية) بتقديم نسبة مساهمة قدرها 40% من إجمالي الرسوم.



وبموجب المذكرة يتم قبول عدد 100 طالب من أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية وأي فئة أخرى يرى الطرف الأول إضافتها وفقًا لشروط القبول المعلنة بكليات الاكاديمية في بداية كل فصل دراسي وذلك بوصف الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى (احدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة).



وصرح المهندس محمد أبو العينين بأن هذه المذكرة التى تهدف إلي تقديم 100 منحة دراسية لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية تأتي تقديرًا للتضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال للوطن.



وقال إن هؤلاء الشهداء الأبطال نذروا أنفسهم لخدمة هذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي، ضد الإرهاب الأسود الغاشم.



وأضاف أبو العينين أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منظمة عربية متخصصة وهي إحدى بيوت الخبرة العربية في مجالات تخصصاتها ذات أهداف علمية وتعليمية لإعداد الكوادر المؤهلة في العلوم المختلفة وتأهيلهم علميًا وعمليًا، فمنذ نشأتها تقوم الأكاديمية بدور رائد فى تقديم خدماتها المتميزة من خلال مواكبتها المستمرة للإيقاع العالمى السريع فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات ومنح الدرجات العلمية بالتنسيق مع الجامعات والمجالس العلمية وإقامة نظام كفء للتعليم ونشر الوعي العلمي.



من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء والإخلاص، وحملوا أرواحهم على أكفّهم للدفاع عن حمى الوطن والذود عن حياضه، فكانوا مثالًا للعطاء بلا حدود.



وأضاف أن الشهداء يشكلون أيقونة النبل، ونكران الذات، والولاء والانتماء، فقد نقشوا بدمائهم الزكيّة معاني الرجولة والشرف، وعلموا الأجيال قيم العزة والفداء.