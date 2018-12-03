فيديو.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن ارتدائها الفستان الفاضح

كشفت الفنانة رانيا يوسف تفاصيل جديدة حول ارتدائها الفستان الفاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعون.



وقالت "رانيا"، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "مساء Dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، إنها لم تكن تقصد أن ترتدي الفستان بمثل هذه الطريقة، مشيرة إلى أن الأزمة حدثت بسبب بطانة الفستان الداخلية والتي كشفت جزء من جسدها مع الحركة الكثيرة.



وأضافت "رانيا"، أنها قامت بالفعل بتدارك الموقف وضبط الفستان ولكن بعدما تم التقاط العديد من الصور لها بالفعل، معبرة: "العيب على المصور اللي صورني من الخلف".



وأوضحت أنها ليس من الممكن أن تتعمد إهدار 25 سنة من تاريخها الفني من أجل أن تصبح حديث الجمهور، مؤكدة أنها لم تكن متوقعة كل هذا الهجوم الشديد الذي تسبب لها ولأسرتها بالأذى النفسي، مشيرة إلى أنها قامت بشراء الفستان من بلد عربية ولم يتم تصميمه خصيصًا لها.



