فيديو.. ميس العايش تطلق أولى أغانيها المصرية "حب ده إيه"

فاجأت ملكة جمال المغرب شيماء العايش جمهورها العربي بإطلاق أولى أغنياتها المصورة "حب ده إيه"، والتى تخوض خلالها أولى تجاربها بالغناء باللهجة المصرية، وأولى خطوات رحلتها الفنية فى عالم الغناء.



ويعتبر كليب "حب ده إيه" بمثابة أول بشائر ألبوم ميس الغنائي، والذي يحمل اسم الأغنية، ويضم فى جعبته 8 أغنيات، تحمل كل منها "تيمة موسيقية" مختلفة، وستايل غنائى مغاير، وتقدم "ميس" خلاله نفسها كمغنية لأول مرة بعد حصولها رسميًا على لقب "ملكة جمال المغرب" لعام 2018، وتتعاون فى الأغنية مع الموزع الموسيقى مونتى، والملحن إسماعيل عبده، وكلمات وإخراج عبد المنعم ربيع، الذي تولى مهمة اكتشافها وإنتاج أعمالها الغنائية عبر شركة الربيع.



