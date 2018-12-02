قصور الثقافة تحتفل باليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الورش الفنية بفرع ثقافة البحيرة، حيث أقام الفرع قسم ثقافة القرية بالتعاون مع بيت ثقافه الرحمانية لليوم الثانى ورش حرفية متنوعة بعنوان "حرفتى مستقبلى" والتى تتضمن ورشة تعليم الرسم على الزجاج وتعليم فن التفصيل والخياطة، وذلك بالتضامن الاجتماعى بمركز الرحمانية علما بأن الورش ممتدة حتى 10 ديسمبر الجارى.



كما أقام الفرع محاضرة بعنوان "تأخر الطالب في التحصيل الدراسي" حاضرتها الدكتورة أميرة صبري بمعهد القراءات بدمنهور ناقشت فيها كيفية تنمية مهارات والقدرات الذاتية للطالب وتنمية ذكاءه وأقام قصر ثقافة دمنهور ندوة أدبية بعنوان "كيف تكتشف المواهب" حاضرها هانى قدري؛ بالتعاون بمدرسة أحمد عفت الاعدادية بنات بدمنهور وناقش فيها كيفية تنمية مهارات والقدرات أبناءنا.



وأقام بيت ثقافة الدلنجات ثقافة الدلنجات ورشة فنية بكسر السيراميك والاستفادة منه بعمل بعض الاشكال اليدوية الفنية، وكذلك باستخدام بعض الاخشاب لعمل تابلوهات اشراف وتدريب قسم الفنون التشكيلية بالموقع بالتعاون مع مدرسة الدلنجات الثانوية الصناعية بنين، وأقام بيت ثقافة صلاح الدين احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.



بمدرسه النور للمكفوفين تضمن اليوم ورشة حكي للأطفال لتنمية المهارات واختبار الذات وتم توزيع الهدايا على الأطفال بجانب ورشة خرز وصلصال وعرض فنى لفرقة كورال صلاح الدين بعض الأغاني الوطنية واشترك الطالبات في الغناء، وأقام بيت ثقافة شبرا احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمعاق بمدرسة ناصر الفكرية تضمنت الإحتفالية ورشة رسم بالفوم، وتم تنفيذ مجلة حائط عن أدوات النظافة ومسرح عرائس وفقرة كلاون والحصان الراقص.



بينما أقام بيت ثقافة بدر ورشة فنية رسم وتلوين مع الأطفال وذلك بالمدرسة الفكرية، وأقام قصر ثقافة المحمودية محاضرة توعوية بعنوان اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حاضرها مسؤل الثقافة العامة وناقش فيها كيفية دمج بين الأطفال وأقامت مكتبة الطفل والشباب بزاويه غزال ندوه مناقشة كتاب "الماء والملح" ناقش فيها أثرها فى حياتنا اليومية حاضرها مسؤل المكتبة، واقامت مكتبة واقد الثقافية ندوة بعنوان أسرار الهرم الأكبر ناقشها مسؤل المكتبة وناقش فيها أهم أسرار الأهرامات.