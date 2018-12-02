زوار "أبي سيفين" الثلاثاء: عشية العيد لراهبات الدير فقط

أعلن دير أبي سيفين بمصر القديمة للراهبات عن إقامة صلوات عشية عيد استشهاد القديس "فيلوباتير مرقوريوس" الملقب بأبي سيفين وذلك مساء غد الاثنين.



وأوضح الدير، في بيان، أن صلوات العشية ستقتصر، فقط، على راهبات الدير، مؤكدًا أنه سيستقبل الزوار الأقباط صباح الثلاثاء يوم عيد القديس أبي سيفين.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار استشهاد القديس فيلوباتير مرقوريوس الملقب بأبي سيفين يوم 25 من شهر هاتور القبطي الموافق 4 من ديسمبر سنويًا وهو أشهر قديسي الكنيسة الأرثوذكسية.