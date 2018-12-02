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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:15 م

13 ديسمبر.. مسرح النيل يحتضن مهرجان "الترنيمة"

13 ديسمبر.. مسرح
مايكل عادل
dostor.org/2420113

يستضيف مسرح النيل بالمركز الكاثوليكي للسينما بوسط القاهرة، الحفل الهارموني الأول لمهرجان "الترنيمة" التي ستقدمه الإعلامية عبير حلمي، بمشاركة عدد من الفرق والكورالات الموسيقية القبطية، وعدد من المرنمين والعازفين.

وسيقدم المهرجان باقة من الترانيم الجديدة والتراثية - أيضًا- حيث سيشارك في المهرجان كورال "أغابي" بقيادة أماني فوزي، وكورال "صوت أورشليم" بقيادة سامح إلكسان، وعازف القانون ناصف نظمي، وعازف العود، جرجس صبحي، ومن المرنمين حنان سمير، ودينا فرج، وميرنا أسعد، وماري محب، ورضا حبيب، وساندي مجدي، والطفلة ميريتيا، والتي شاركت في برنامج "the voice".

13 ديسمبر.. مسرح النيل يحتضن مهرجان "الترنيمة"
13 ديسمبر.. مسرح النيل يحتضن مهرجان "الترنيمة"
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