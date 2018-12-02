محمود السلمى: فضلت الأهلى على الزمالك والاتحاد السكندرى

أكد محمود السلمي، لاعب فريق الشجاعية الفلسطيني، أنه فضل الانتقال إلى النادي الأهلي عن الانضمام إلى الزمالك أو الاتحاد السكندري.



وقال "السلمي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المحترف": "كانت هناك مفاوضات من عدة أندية مصرية على رأسها الزمالك والاتحاد السكندري لكن رغبتي كانت بالانتقال للفريق الأكبر في مصر".



وأضاف اللاعب الفلسطيني: "هدفي مع الأهلي هو المساهمة في حصد الألقاب، وأتمنى أن يكون الأهلي محطة لانتقالي إلى إحدي الدوريات الأوروبية".



وتابع: "ألعب على الجناح الأيمن، في غزة يلقبونني بمحمد صلاح فلسطين"، مضيفا: "أتمنى أن أحرز البطولات مع الأهلي وأن أنتقل فيما بعد لأوروبا، لكن تفكيري الآن كاملا مع الأهلي".



واختتم: "أحب في الأهلي حاليا وليد سليمان، وأحمد حمودي، وأحيانا يتم تشبيه طريقة أدائي به".