تنفيذ 33561 حكمًا بالغرامة في حملات مكبرة للأمن العام

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن تنفيذ 33561 حكمًا بالغرامة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات المكبّرة؛ لاستهداف وضبط ما يشكّل خروجًا عن القانون.