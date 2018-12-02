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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:06 م

مزارع: الفلاحون عزفوا عن زراعة البطاطس بسبب ارتفاع أسعار التقاوي (فيديو)

مزارع: الفلاحون عزفوا
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2420104

قال فايز بدوي، مزارع، إن هناك أزمة في زراعة البطاطس بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن أسعار التقاوي وصلت 24 ألف جنيه للطن بزيادة بنسبة 100 عن العام الماضي.

وأضاف، خلال مداخلة هافية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه يوجد بالبحيرة 3 آلاف فدان لم يزرع منها سوى 100 فدام بسبب ارتفاع أسعار التقاوي.

وطالب "بدوي"، الحكومة بالتدخل لحل أزمة احتكار التقاوي وارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس قد تتكرر الفترة المقبلة بسبب قلة المزروع منها بسبب ارتفاع أسعار التقاوي.

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