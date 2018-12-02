أول تصريح لمحمود السلمي بعد انتقاله للأهلى (فيديو)

أعلن محمود السلمي، جناح الشجاعية الفلسطيني، إنه وقّع للأهلي على بياض، الأحد، خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج المحترف الذى يقدمة الإعلامي «سعيد على» على فضائية الحدث اليوم.



وقال السلمى:"اليوم تقابلنا أنا وتامر النحاس وكيلي مع عدلي القيعي، ووقعت على بياض".



وواصل: "أنا أشجع الأهلي منذ الصغر، كان أمامي عرض من الزمالك وآخر من الاتحاد السكندري وعرض أردني"، وتابع: "ألعب على الجناح الأيمن، في غزة يلقبونني بمحمد صلاح فلسطين".



واستكمل "أتمنى أن أحرز البطولات مع الأهلي وأن أنتقل فيما بعد لأوروبا، لكن تفكيري الآن كاملًا مع الأحمر"، مضيفًا: "أحب في الأهلي حاليًا وليد سليمان، أحمد حمودي، وأحيانا يتم تشبيه طريقة أدائي به".



أعلن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية في الأهلي تعاقد ناديه مع الفلسطيني من مواليد 1997 الذي كان على أبواب الزمالك.