تطهير مصرف كوم حمادة لتوفير المياه للأراضى

استمرت الهيئة العامة للصرف بالمحافظات، في تنفيذ العديد من الأعمال في عدة مشروعات، لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع؛ لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين.



وتفقدت المهندسة حنان حرحش برى كوم حمادة بالبحيرة، أعمال تطهير عدد من المصارف والترع ومنها مصرف كوم حمادة لتوفير مياه الري اللازمة للزراعات المختلفة، وحل مشاكل عدم وصول المياه إلى النهايات، وحسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.



