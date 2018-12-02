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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:04 م

بعد تجديدها.. تدشين كنيسة العذراء وأبوسيفين بمنيا القمح

بعد تجديدها.. تدشين
تريزة شنودة
dostor.org/2420100

احتفلت قرية كفر سلامة إبراهيم، التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، اليوم الأحد، بتدشين كنيسة السيدة العذراء، والشهيد أبوسيفين، بعد انتهاء عملية تجديدها حيث يبلغ عمرها ١٦٠عامًا.

وكان نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الإيبارشية، تمم اليوم طقس تدشين مذابح وأيقونات الكنيسة التي تتكون من طابقين، وتوجد بالطابق الأرضي - وهو الأقدم - كنيسة أبوسيفين ومذابحها على أسماء الشهيد أبوسيفين، الشهيد مارجرجس، والشهيدة دميانة، والقديسين مكسيموس، ودماديوس.

أما الطابق العلوي فكنيسته ومذبحه الرئيسي على اسم السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين، والمذبحان الآخران أحدهما على اسم القديس يوحنا المعمدان، والآخر على اسم القديس الأنبا رويس.

وعقب انتهاء صلوات التدشين بدأت صلوات القداس الإلهي، وخلاله منح نيافة الأنبا تيموثاؤس رتبة القمصية لكاهن الكنيسة، القس دوماديوس غطاس.

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