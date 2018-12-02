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مصر
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:02 م

تجديد الصرف المغطى بمساحة 2200 فدان بجبارس

تجديد الصرف المغطى
وائل القمحاوى
dostor.org/2420099

استمرت هيئة الصرف بوزارة الري، تنفيذ خطة العام المالي الجديد لتطوير شبكات الصرف المغطى، على مستوى المحافظات المختلفة، لتخفيف ملوحة التربة والتخلص من بقايا الأسمدة والمبيدات الضارة، وتوفير مياه الري اللازمة للزراعات المختلفة.

وتفقد محمود القوني، مدير عام صرف جنوب غرب البحيرة، عملية إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2200 فدان بمنطقة جبارس الشرقى بالبحيرة، التي بدأ تنفيذها بهدف تخليص الأراضي بالمنطقة من بقايا المواد الكيميائية والمبيدات والأسمدة والأملاح الضارة بالتربة.

تجديد الصرف المغطى بمساحة 2200 فدان بجبارس
تجديد الصرف المغطى بمساحة 2200 فدان بجبارس
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