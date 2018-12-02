لايبزج يعتزم ضم الأمريكي الشاب تايلور آدمز

أعلن فريق لايبزج، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، الأحد، عزمه التعاقد مع تايلور آدامز، لاعب وسط فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



أصدر لايبزج بيانا يعلن فيه عزمه التعاقد مع اللاعب 19 عاما عقب فوزه 2 /صفر على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في وقت سابق اليوم ضمن المرحلة الثالثة عشرة ببوندسليجا.



ومن المقرر أن يتعاقد لايبزج مع آدامز حتى 30 يونيو عام 2023.



وصرح رالف رانكيك، مدرب لايبزج "إننا مقتنعون بأن تايلور قادر على تعزيز قدرات الفريق في خط الوسط بشكل فوري".



يذكر أن آدامز يمتلك تسع مباريات دولية مع منتخب الولايات المتحدة.