محمود السلمي: وقعت للأهلي على بياض والقلعة الحمراء محطتي لأوروبا
أعلن محمود السلمي، صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني توقيعه للنادي الأهلي على بياض.
وقال السلمي في تصريحات لبرنامج «المحترف»: «ذهبت أنا وتامر النحاس اليوم إلى المهندس عدلي القيعي ووقعت على بياض، إلا أن الأمور المالية لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن».
وأضاف: «أنا ألعب في مركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب، وفي فلسطين يطلقون عليّ شبيه محمد صلاح».
وعن اللاعبين المفضلين له في النادي الأهلي، كشف السلمي عن حبه وتعلقه بوليد سليمان.
وتابع: «كانت هناك مفاوضات من عدة أندية مصرية على رأسها الزمالك والاتحاد السكندري، لكن رغبتي كانت بالانتقال للفريق الأكبر في مصر».
وواصل حديثه: «هدفي مع الأهلي هو المساهمة في حصد الألقاب، وأتمنى أن يكون الأهلي محطة لانتقالي إلى أحد الدوريات الأوروبية».
كان تامر النحاس وكيل اللاعب، قد نفى إتمام الصفقة لحين الإعلان الرسمي قبل أن يتواصل «المحترف» مع اللاعب هاتفيًا.