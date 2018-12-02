محمود السلمي: وقعت للأهلي على بياض والقلعة الحمراء محطتي لأوروبا

أعلن‭ ‬محمود‭ ‬السلمي،‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬فريق‭ ‬الشجاعية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬توقيعه‭ ‬للنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬بياض‭.‬





وقال‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬المحترف‮»‬‭: ‬‮«‬ذهبت‭ ‬أنا‭ ‬وتامر‭ ‬النحاس‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬المهندس‭ ‬عدلي‭ ‬القيعي‭ ‬ووقعت‭ ‬على‭ ‬بياض،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬المالية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬





وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬ألعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجناح‭ ‬الأيمن‭ ‬وصانع‭ ‬الألعاب،‭ ‬وفي‭ ‬فلسطين‭ ‬يطلقون‭ ‬عليّ‭ ‬شبيه‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‮»‬‭.‬





وعن‭ ‬اللاعبين‭ ‬المفضلين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬كشف‭ ‬السلمي‭ ‬عن‭ ‬حبه‭ ‬وتعلقه‭ ‬بوليد‭ ‬سليمان‭.‬





وتابع‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مفاوضات‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬مصرية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الزمالك‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري،‭ ‬لكن‭ ‬رغبتي‭ ‬كانت‭ ‬بالانتقال‭ ‬للفريق‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مصر‮»‬‭.‬





وواصل‭ ‬حديثه‭: ‬‮«‬هدفي‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬هو‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬الألقاب،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأهلي‭ ‬محطة‭ ‬لانتقالي‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‮»‬‭.‬





كان‭ ‬تامر‭ ‬النحاس‭ ‬وكيل‭ ‬اللاعب،‭ ‬قد‭ ‬نفى‭ ‬إتمام‭ ‬الصفقة‭ ‬لحين‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتواصل‭ ‬‮«‬المحترف‮»‬‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬هاتفيًا‭.‬