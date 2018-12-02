مشروع لحماية قايتباي من آثار تغيرات المناخ

قال المهندس محمود السعدي، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الري إنه يتم حاليًا استكمال عدد من المشروعات التى تستهدف حماية الشواطئ من العوامل الطبيعية الحرجة، والأمواج العالية وعمليات النحر المستمر، التى تتسبب فى فقدان الكثير من الشواطئ وتعرض بعض المناطق للغمر بمياه البحر.



وتفقد أشرف السيد محمد مدير عام التنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، الأحد، الأعمال الجارى تنفيذها ضمن حماية كورنيش الإسكندرية من المنشية حتى محطة الرمل، وكذلك المرور على عملية حماية قلعة قايتباى وذلك في وجود طاقم الإشراف؛ للحفاظ عليها من التآكل والنحر نتيجة للتغيرات المناخية.