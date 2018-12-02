القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
عالم
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:54 م

مقتل وإصابة 3 في هجوم لداعش بكركوك العراقية

مقتل وإصابة 3 في
dostor.org/2420092

أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على قرية جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن عناصر من داعش شنوا اليوم هجوما على قرية كردي الناصر التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين بجروح.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل الإصابات إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي.

وتشهد محافظة كركوك استقرارًا أمنيًا، لكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" في عمليات بحث في مضافات التنظيم الإرهابي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 3 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ اسبوع

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ اسبوع

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ اسبوع

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

فقدان مركب على متنه 14 صيادًا بخليج السويس

جروس يرفض تغيير التشكيل أمام المصري.. ونوفور يطلب 300 ألف دولار سنويًا

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

السترات الصفراء تصعّد احتجاجات فرنسا: ارحل يا ماكرون

ads
الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

وزير الشباب وقيادات الأهلي في استقبال الخطيب بالمطار

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

ads
نجم الساعة

وليد صلاح الدين: لن نتنازل عن الفوز بـ«البطولة العربية» ولا نخشى أى فريق

الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

وزير الشباب وقيادات الأهلي في استقبال الخطيب بالمطار

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

كشكول

"القضية السكانية في مصر" على طاولة البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة.. 5 ديسمبر

15 فبراير.. الموعد النهائي لإرسال الأعمال الفنية بمسابقة جامعة طنطا للتصوير الفوتوغرافي للأسر الطلابية

مركز تعليم الكبار بتربية المنوفية تنظم لقاء طلابى

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ينظم ملتقي علمي في اليوم العالمي للايدز

توصيف المقررات والطرق الحديثة للتدريس محاضرتين بالعلوم الطبية بالمنوفية

الأمصار

السلطات الفرنسية تحصل على 776 صورة إباحية لنجل مؤسس الإخوان

"حماس" تجري اتصالاتها لإجهاض قرار أمريكي يدين الحركة

بيان مشترك من ولي العهد السعودي ورئيس موريتانيا

أزمة الأدوية تضرب إيران.. ومرضي الصرع مهددون بالموت

شاهد مهارات وأهداف صفقة الأهلي الجديدة محمود السلمي "ميسي غزة"

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

من هو الصيدلي صاحب فكرة اختراع البيبسي كولا؟

تنامى ظاهرة الـ "تحرش الإلكترونى" فى فلسطين

علماء: حليب العناكب أكثر فائدة من حليب البقر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"هدف غامض" في الدماغ يخلصنا من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎