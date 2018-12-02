تعيين برهالتر مدربًا لمنتخب الولايات المتحدة

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الأحد، تعيين جريج برهالتر مدربا جديدا لمنتخب الولايات المتحدة.



واستقال برهالتر، وهو مدافع سابق شارك في كأس العالم مرتين مع الولايات المتحدة، من تدريب كولومبوس كرو المنافس في الدوري الأمريكي ليتولى منصبه الجديد.



وسيحصل برهالتر (45 عاما) على المنصب بعد معاناة المنتخب الأمريكي من انهيار في الفترة الأخيرة وإخفاقه على نحو مفاجئ في التأهل لكأس العالم 2018.



وخاض برهالتر، الذي كان أول لاعب من كريستال بالاس الإنجليزي يشارك في كأس العالم، 44 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي ولعب في نهائيات 2002 و2006.



وأمضى 15 عاما في أوروبا مع أندية في ألمانيا وهولندا وإنجلترا، حيث شارك في 14 مباراة عامي 2001 و2002 مع بالاس الذي كان موجودا في الدرجة الثانية في ذلك الوقت.