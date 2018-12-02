تدمير أنفاق لداعش بالأنبار وإحباط محاولة لاستهداف بغداد

تمكنت القوات الأمنية العراقية من تدمير أربعة أنفاق وثلاثة كهوف غرب محافظة الأنبار يستخدمها عناصر تنظيم داعش فى عملياتهم الإرهابية.



وقال مصدر استخباراتى عراقى لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، إن "القوات الأمنية شرّعت بعملية دهم وتفتيش استهدفت أودية حوران ومكر الذيب وحجلان وأم الوز غربي الأنبار بحثا عن مطلوبين وتأمين هذه الأودية خشية استخدامها من قبل عصابات داعش الإجرامية مرة أخرى مستغلين سوء الأحوال الجوية".



وأضاف أن"القوة المقتحمة اغلقت كافة الطرق المؤدية إلى المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش للمناطق المشتبه بها، وتمكنت خلالها من العثور على تسع عبوات ناسفة وتدمير أربعة أنفاق سرية وثلاثة كهوف واسعة فضلًا عن تدمير مواقع اختباء تحت الأرض".



وأوضح أن "الحملة تأتي على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عصابات داعش الإجرامية التسلل إلى هذه الأودية والمناطق الصحراوية للتهديد أمن واستقرار المناطق المحررة في القاطع الغربي للمحافظة".



وأشار إلى أن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول الأسلحة المضبوطة دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية".



من جانبه أعلن الحشد الشعبي إحباط محاولة إرهابية لاستهداف أمن العاصمة بغداد وزعزعة استقرارها.



وذكر بيان لموقع الحشد إنه "بعد متابعة دقيقة ورصد متواصل تمكنت قوة من الحشد الشعبي من العثور على أسلحة وعتاد مخبأة داخل منشأة القعقاع في قاطع جرف النصر اللطيفية.



وبحسب البيان ضمت الأسلحة المضبوطة صواعق تفجير وأسلحة وكواتم متنوعة، كان الإرهابيون يعتزمون استخدامها لضرب أمن العاصمة بغداد.

