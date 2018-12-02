سيدة على "فيسبوك" وراء اندلاع احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

قال خالد شقير، الصحفي بالإذعة الفرنسية، إن الشعب الفرنسي مدرك لأهمية صورة فرنسا بالخارج، وضرورة وقف هذه الاحتجاجات والأعمال التخريبية التي تتم في باريس، منوها بأن الرئيس لافرنسي إيمانويل ماكرون، ذهب للشانزليزية لتفقد المنطقة الاحتجاجات، وتوصيل رسالة بأن الدولة ستقف بقوة أمام المخربين.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأمور خرجت عن الوضع المألوف في فرنسا، وعن ثقافة الشعب الفرنسي.

وتابع أن السبب الأول لاندلاع هذه الثورة هي شبكة التواصل الاجتماعي، موضحًا أن سيدة لديها حساب على الفيسبوك، بعدما علمت بقرار رفع أسعار الوقود ، دعت لارتداء السترة الصفراء للاعتراض على رفع أسعار الوقود، وكانت هذه هي شراراة الاحتجاجات.