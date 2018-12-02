احتفال فى إيبارشية أخميم لترقية الأنبا بسادة لرتبة مطران

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مساء اليوم الأحد، فعاليات الحفل الذي أقيم بمقر الإيبارشية بأخميم، احتفالًا بترقية الانبا بسادة لرتبة مطران لإيبارشية اخميم وساقلتة وتوابعها، وفقا لقرار البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال طقس السيامات الأسبوع الماضى.



وشهد الحفل كل من النائب أحمد وائل المشنب، والنائب زكريا حسان أعضاء مجلس النواب عن مركزي أخميم وساقلتة، ونيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا وتوابعها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلى المطرانيات والكنائس بنطاق سوهاج، ورجال الدين وأهالى أخميم وساقلتة.



وتوجه المحافظ بالتهنئة إلى الأنبا بسادة بمناسبة ترقيته لرتبة المطران، متمنيا له السداد والتوفيق، كما هنأ أقباط سوهاج وأقباط اخميم وساقلتة بصفة خاصة بمختلف طوائفهم، مؤكدا معانى المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب السوهاجى مسلمين وأقباطا.



وأعرب الأنبا بسادة عن شكره لمحافظ الإقليم وأعضاء مجلس النواب وكل من حضر الاحتفال، مشيدا بروح المحبة والمشاعر الطيبة التي لمسها لدى الحضور جميعا، مؤكدا عمق المحبة بين أبناء الشعب المصري.