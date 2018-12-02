وزيرة التخطيط: نسعى لوجود توازن بين عدد السكان ومعدلات التنمية (فيديو)

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن تدريب الشباب أولوية لمصر، مشيرة إلى أن مصر مهتمة أيضًا بساندة أشقائها في إفريقيا بمجال تدريب الشباب.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه توجد مجموعة من البرامج بالتنسيق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بوعي الشباب الإفريقي.

وفي سياق آخر، لفتت "السعيد"، إلى أن مصر تسعى بالتنسيق مع الوزارات المعنية للتصدي للأفكار والعادات الخاطئة لا سيما أن التنمية لا يمكن أن تتم وسط السلوكيات الخاطئة.

وتابعت: "نسعى لوجود توازن بين عدد السكان ومعدلات التنمية، ولابد من تكامل مؤسسات الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوضيح المفاهيم المغلوطة والسلوكسات العير صحيحة بشأن الزيادة السكانية".