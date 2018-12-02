حماة الوطن: تعيين حمدي نصر مساعدًا للأمين العام بمحافظة الشرقية

قرر حزب حماة الوطن، برئاسة اللواء جلال هريدى، تعيين حمدى نصر، مساعدًا للأمين العام بمحافظة الشرقية، فى إطار خطة الحزب لضخ دماء جديدة، قبيل انتخابات مجلس النواب وانتخابات المحليات.



وأكد نصر، فى بيان صحفى اليوم، أن إسناد مهمة مساعد الأمين العام للحزب بالشرقية، هي تكليف وتشريف مهم، لاسيما أن الحزب يعد واحدا من الركائز الأساسية لدعم مواقف الدولة المصرية، والدفاع عنها ضد التحديات الخارجية، لافتا إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة الأعضاء المنضمين للحزب.



وأشار إلى أن أمانة الحزب بالشرقية ستسعى خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الدورات التدريبية، لرفع مستوى الفكر السياسي لدى الشباب، وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى انتخابات المحليات، مشيرا إلى أن حزب حماة الوطن لديه خطة كبيرة وطموحة للنهوض بالشباب فى كافة محافظات وقرى الجمهورية.