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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:38 م

ترتيبات أبرز الشخصيات العامة للاحتفال بـ"الكريسماس" (صور)

ترتيبات أبرز الشخصيات
سارة ساويرس
dostor.org/2420072

يترقب العالم حدثًا سنويًا ضخمًا مع بداية العام الجديد، وهو احتفال الكريسماس، حيث يبدأ الناس بترتيبات خاصة وتزين المنازل بشجرة عيد الميلاد، وإضاءتها، وشراء الأجراس وطقية بابا نويل الحمراء، وغيرها من الترتيبات، لكن ماذا عن المشاهير، هل تهتم الشخصيات العامة أيضًا بهذه الأمور؟

وترصد "الدستور" في السطور التالية، ترتيبات المشاهير والشخصيات العامة للاحتفال بالكريسماس، كل على طريقته الخاصة:

تستعد السيدة الأولى ميلانيا ترامب، لاستقبال الكريسماس، حيث بدأت بتزيين البيت الأبيض، بالشجرة المميزة، مع زينة الكريسماس، بألوانها الزاهية والمضيئة، كما تسلم الرئيس دونالد ترامب بصحبتها، شجرة عيد الميلاد السنوية لتضئ البيت الأبيض.

وكشفت صحيفة "الإندبندنت"، أن الاستعدادات لاحتفالات الكريسماس، بدأت في البيت الأبيض منذ الصيف، وبعد الانتهاء من عمليات التزيين، احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، هذا الأسبوع بإضاءة شجرة الكريسماس بواشنطن.

ويعود تاريخ تقليد تزيين شجرة عيد الميلاد، في البيت الأبيض إلى عام 1889، عندما وضع الرئيس بنجامين هاريسون أول شجرة في الغرفة الصفراء، مزينة بالشموع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اختيار لاري سميث، وهو مزارع من شمال كارولينا، للفوز في مسابقة لجمعية وطنية بالولايات المتحدة، بشجرة الكريسماس الماضية التى زينت البيت الأبيض السنة الماضية.

فيما شاركت نجمة تليفزيون الواقع "كيم كارديشيان"، صورة لها، مع متابعيها على موقع "إنستجرام"، وهي أمام شجرة الكريسماس، المليئة بمصابيح من مختلف الأحجام والأشكال والألوان، استعدادًا للاحتفالات القادمة، مشيرة إلى أنها "لا تستطيع الانتظار أكثر" للاحتفال بهذه المناسبة مع أصدقائها جون ليجند، وكريسي تيجين.

ويحتفل العالم بعروض الكريسماس، وترتيبات الزينة، حتى الـ23 من الشهر المقبل، وحضور العروض الموسيقية، والتقاط الصور التذكارية أمام الشجرة المزينة بالأضواء الملونة.

وفاجأت النجمة "ريز ويذرسبون"، متابعيها وجمهورها، بنشر صورها وهي تزيين شجرة الكريسماس مع عائلتها، كما أوضحت أنها تشتري ملابس الكريسماس، والزينة وشجرة الكريسماس، في أوقات التخفيضات، للحصول على العروض التي تستمر بعد جمعة "البلاك فرايدي" حتى الآن في بعض المتاجر.

وأشارت النجمة ويذرسبون إلى سعادتها هذا العام لأنها ستقضي الاحتفال مع والدتها، مؤكدة- خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام- أن والدتها مصدر الفرحة والبهجة بالنسبة لها.

ترتيبات أبرز الشخصيات العامة للاحتفال بـ"الكريسماس" (صور)
ترتيبات أبرز الشخصيات العامة للاحتفال بـ"الكريسماس" (صور)
ترتيبات أبرز الشخصيات العامة للاحتفال بـ"الكريسماس" (صور)
ترتيبات أبرز الشخصيات العامة للاحتفال بـ"الكريسماس" (صور)
ترتيبات أبرز الشخصيات العامة للاحتفال بـ"الكريسماس" (صور)
ترتيبات أبرز الشخصيات العامة للاحتفال بـ"الكريسماس" (صور)
ترتيبات أبرز الشخصيات العامة للاحتفال بـ"الكريسماس" (صور)
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