شهادات تميز لعروض "المهن التمثيلية" المسرحي (صور)

أعلن المخرج محسن رزق، أحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان المهن التمثيلية المسرحي، عن شهادات تميز لعدد من المشاركين.



وقدم إلهامي مقار، عددًا من شهادات التميز والتي تم الإعلان عنها، إضافة إلى إعلان جوائز التمثيل والديكور وغيرها وكانت كالتالي.



والفائزون هم: شهادة تميز تمثيل رجال لعلاء هلال عن دوره في عرض "مش إلكترا"، وشهادة تميز في الموسيقى لزاكو عن عرض "إسكوريال"، وتمثيل نساء لريهام أبوبكر عن عرض "شق القمر"، وإضاءة لإبراهيم الفرن عن عرض "ريكاجو"، وديكور لمحمد فتحي عن عرض "شق القمر"، وإخراج لإنجي حساب عن عرض "شق القمر"، الأداء الحركي لمحمد بكر عن عرض "شق القمر"، والتأليف لأحمد الأباصيري عن عرض "روكاجو".



وأعلن الدكتور أحمد سامي منح جائزة أفضل ديكور وقيمتها عشرة آلاف جنيه مناصفة بين روماني جرجس عن عرض "مش إلكترا".



وقدم الفنان إيهاب فهمي جائزة أفضل ممثل وقيمتها عشرة آلاف جنيه مقسمة بين مجدي البحيري عن عرض "إسكوريال"، ومصطفى منصور عن عرض "روكاجو"، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة وقدرها عشرة آلاف جنيه مناصفة بين كل من سلوى أحمد عن عرض "الرهان"، ومنة بدر تيسر عن عرض "روكاجو".



وأعلن الكاتب محمود جمال الحدييني، منح جائزة التأليف محمود عبدالمولى، عن عرض "مش إلكترا"، فيما أعلن المخرح حسام علي منح جائزة أفضل مخرج مناصفة بين كل من أحمد الرافعي عن عرض "الرهان"، ومحمد عبد المولى عن عرض "مش إلكترا"، ومنح المخرج خالد حلمي جائزة أفضل عرض لـ"الرهان" والذي سيُعاد تقديمه من خلال البيت الفني للمسرح.

