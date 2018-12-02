تجربة علمية تنتهى باعتقال معلم

ألقت الشرطة البريطانية القبض على معلم لمادة الكيمياء بعد أن تسببت تجربة علمية كان يحضّرها لطلابه بانفجار في الفناء الخلفي لمنزله، حسبما أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أمس السبت.



وأجرى يوغي كروسيل (51 عاما) تجربة علمية، خلط فيها عنصرين كيميائيين، تسببا بانفجار ضخم.



ووثق المعلم التجربة في مقطع فيديو نشره على موقع "يوتيوب" ليشارك نتيجة التجربة مع طلابه.



وبعد خمسة أيام من الواقعة، ألقت الشرطة القبض على كروسيل في منزله، بتهمة إجراء نشاطات تفجيرية في منزله.



وقالت ابنة كروسيل التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن والدها لم يفعل ما يستحق إلقاء القبض عليه، خاصة أنه لم يتوقع الانفجار الذي وقع في المنزل، خلال إجرائه للتجربة العلمية.



وأضافت: "كان يحاول فقط أن يفعل شيئا ممتعا لطلابه، وفوجئنا برجال الشرطة الذين يضعون أقنعة الغاز على وجوههم يقتحمون المنزل، وأبعدوا أمي ووالدتي عن المكان، ولم يسمحوا لأخي حتى بارتداء حذائه".



ولم تعلق الشرطة على الحادثة، واكتفى المتحدث باسمها بالقول إن الأمر لا يرتبط بأعمال إرهابية.