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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:32 م

"Chery" تسحب سياراتها الحديثة المطروحة في روسيا

Tiggo 3
Tiggo 3
dostor.org/2420067

أعلن وكلاء شركة "Chery" في موسكو أن شركتهم تنوي سحب دفعة من السيارات المطروحة في روسيا بسبب أعطال فنية.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن "نحو 2700 سيارة من نوع (Tiggo 3) كروس أوفر طرحت، منذ 9 يناير 2018، في روسيا سيتم سحبها من الأسواق وإخضاعها لفحوص دقيقة وإصلاح الأعطال الفنية والتقنية الموجودة فيها".

وأشارت "Chery" إلى أن عمليات الإصلاح ستكون مجانية، وأنها بدأت بمراسلة مالكي سيارات "Tiggo 3" في روسيا لمراجعة مراكزها المعتمدة هناك والتحقق من سلامة مركباتهم.

ويأتي قرار الشركة بعد حزمة من الإجراءات الروسية التي أوقفت مبيع هذا النوع من السيارات على أراضي الاتحاد الروسي، كونها اعتبرت غير مطابقة للمواصفات التي يفرضها الاتحاد الجمركي هناك، وفيها مشاكل تقنية وفنية في تصاميم الزجاج قد تؤثر على سلامة الركاب.

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