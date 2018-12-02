"الدفاع الأمريكية": قائد القوات البحرية بالشرق الأوسط مات منتحرًا

كشفت مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، عن أن قائد القوات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قائد الأسطول الخامس الفريق بحري سكوت ستيرني، مات منتحرا على الأرجح وليس هناك عامل خارجي تسبب في وفاته.



وأوضحت المصادر، ذاتها في حديث لقناة "CBS News" الأمريكية، أن المسئولين في وزارة الدفاع يعتبرون أن ستيرني مات منتحرا، وذلك وفق قناة روسيا اليوم.



وعثر على جثة ستيرني أمس في مقر إقامته بالبحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي.