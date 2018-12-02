الباز: أزمة "ريجيني" تحرش سياسي بمصر لدعمها الجيش الليبي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلام المعادي للدولة المصرية بدأ يستغل أزمة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بين مصر وإيطاليا كخنجر ضد مصر، وذلك بعد تجدد الأزمة وإعلان البرلمان الإيطالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن موقف مصر السياسي واضح ووقوف مصر بجانب القوات المسلحة الليبية، وضد أطماع بعض الدول الخارجية في ليبيا، يعرضها لما يمكن تسميته بالتحرش السياسي.