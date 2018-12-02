"تحديث الصناعة".. برنامج لتأهيل صغار المصممين بمصر

قال أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعة المصرية، إنه سيتم تنظيم برنامج تعاون مع مصمم الأزياء هاني البحيري، لتأهيل جيل جديد من شباب المصممين، للوصول للعالمية بالإمكانيات والأدوات المتاحة.



جاء ذلك خلال عرض "الديفيله" الخاص بالمصمم العالمي هاني البحيري، والذي يقام بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.



ونصح "طه" بضرورة وجود الدافع من جانب صغار المصممين للتعلم، قائلًا: "النجاح يبدأ بخطوة، وخلال الشهر المقبل سيشهد أولى الاجتماعات مع المصمم هاني البحيري، للحديث عن تلك البرنامج وبداية أولى الخطوات".

