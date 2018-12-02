القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
لايف ستايل
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:21 م

"تحديث الصناعة".. برنامج لتأهيل صغار المصممين بمصر

تحديث الصناعة.. برنامج
شيماء دهب
dostor.org/2420061

قال أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعة المصرية، إنه سيتم تنظيم برنامج تعاون مع مصمم الأزياء هاني البحيري، لتأهيل جيل جديد من شباب المصممين، للوصول للعالمية بالإمكانيات والأدوات المتاحة.

جاء ذلك خلال عرض "الديفيله" الخاص بالمصمم العالمي هاني البحيري، والذي يقام بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونصح "طه" بضرورة وجود الدافع من جانب صغار المصممين للتعلم، قائلًا: "النجاح يبدأ بخطوة، وخلال الشهر المقبل سيشهد أولى الاجتماعات مع المصمم هاني البحيري، للحديث عن تلك البرنامج وبداية أولى الخطوات".

الآن

فقدان مركب على متنه 14 صيادًا بخليج السويس

جروس يرفض تغيير التشكيل أمام المصري.. ونوفور يطلب 300 ألف دولار سنويًا

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

السترات الصفراء تصعّد احتجاجات فرنسا: ارحل يا ماكرون

ads
الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

أول تصريح لمحمود السلمي بعد انتقاله للأهلى (فيديو)

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

وزير الشباب وقيادات الأهلي في استقبال الخطيب بالمطار

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

أول تصريح لمحمود السلمي بعد انتقاله للأهلى (فيديو)

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

وزير الشباب وقيادات الأهلي في استقبال الخطيب بالمطار

كشكول

"القضية السكانية في مصر" على طاولة البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة.. 5 ديسمبر

15 فبراير.. الموعد النهائي لإرسال الأعمال الفنية بمسابقة جامعة طنطا للتصوير الفوتوغرافي للأسر الطلابية

مركز تعليم الكبار بتربية المنوفية تنظم لقاء طلابى

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ينظم ملتقي علمي في اليوم العالمي للايدز

توصيف المقررات والطرق الحديثة للتدريس محاضرتين بالعلوم الطبية بالمنوفية

الأمصار

السلطات الفرنسية تحصل على 776 صورة إباحية لنجل مؤسس الإخوان

"حماس" تجري اتصالاتها لإجهاض قرار أمريكي يدين الحركة

بيان مشترك من ولي العهد السعودي ورئيس موريتانيا

أزمة الأدوية تضرب إيران.. ومرضي الصرع مهددون بالموت

شاهد مهارات وأهداف صفقة الأهلي الجديدة محمود السلمي "ميسي غزة"

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

من هو الصيدلي صاحب فكرة اختراع البيبسي كولا؟

تنامى ظاهرة الـ "تحرش الإلكترونى" فى فلسطين

علماء: حليب العناكب أكثر فائدة من حليب البقر

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ الحج رحلة نفسية

د.ابراهيم مجدي

​ رضا عبدالعال الصريح

المزيد
الصحة

"هدف غامض" في الدماغ يخلصنا من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎