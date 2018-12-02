المتهم بقتل رضيعه بـ«البوكس»: «كان بيصرخ ومش عايز يسكت»



حبست نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، عاملًا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل طفله الرضيع بعد تعديه عليه بالضرب بـ«البونية» فى وجهه لكثرة صراخه.



وكشفت التحقيقات، التى أجرتها النيابة بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، عن ورود بلاغ إلى قسم شرطة الحوامدية من مستشفى المنيرة بالسيدة زينب، يفيد بمصرع طفل متأثرًا بإصابته بكدمات بالوجه والرأس والاشتباه فى الوفاة جنائيًا.



وتبيّن من مناظرة النيابة للجثة، أن الطفل يبلغ من العمر قرابة ٤ أشهر، ومصاب بكسر بالقدم اليسرى وكدمة أسفل العين وكدمة بالرأس من الجبهة.



وقالت أم الطفل، فى التحقيقات، إنها خرجت لشراء بعض احتياجات المنزل، وتركت الطفل رفقة والده، وحين عادت وجدته فى حالة إعياء شديد ومصاب بعدة إصابات، واتهمت والده بضربه.



واعترف المتهم بتعديه على الطفل، قائلًا: «كان بيعيط ويصرخ، حاولت أسكته مسكتش، ضربته على وشه فوقع منى على الأرض».



وأوضحت التحقيقات أن والدى الطفل حملاه إلى مستشفى الحوامدية، ونظرًا لعدم وجود إمكانيات به توجها إلى مستشفى أبوالريش، ولسوء حالته ذهبا إلى مستشفى المنيرة ومكثا به ٤٨ ساعة حتى فارق الطفل الحياة، بعدما رجح الأطباء إصابته بنزيف فى المخ.



وكشفت تحريات المباحث عن أن الأب المتهم يدعى «عمرو. م»، ٣٣ سنة، عامل بمطحن بن بقرية أم خنان بالحوامدية، متزوج منذ عامين، وأنجب طفله الأول «إسلام»، وتبيّن أنها ليست المرة الأول التى يضرب فيها الطفل، حيث اعتاد ذلك بمجرد بكائه وصراخه.



وقال الجيران إنهم اعتادوا سماع صراخ الطفل وضرب الأب له، فيما قرر الأطباء المعالجون بالمستشفى، أن الأب حين أحضر الطفل ادعى سقوطه على الأرض ليبرر إصاباته، مرجحين وجود شبهة جنائية لتفاقم الإصابات واستحالة حدوثها من السقوط.



اصطحبت النيابة العامة، المتهم، إلى منزله، وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثيل الجريمة فى حضور زوجته التى انهالت عليه بالضرب والشتم، قائلة: «بيضربه من يوم ما اتولد»، فيما وجهت النيابة للأب، تهمة القتل، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعى لتشريح جثة الطفل وتحديد أسباب الوفاة.



